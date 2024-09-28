Британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на Youtube заявил, что группировка Вооруженных сил Украины в Угледаре в Донецкой Народной Республике должна сдать оружие, если хочет спасти жизни своих солдат.
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