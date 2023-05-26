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Курский губернатор предложил правила выдачи оружия народным дружинам

Курский губернатор Старовойт предложил правила выдачи оружия народным дружинам Губернатор Курской области считает, что добровольцы-дружинники должны иметь возможность использовать оружие для участия в контртеррористических операциях или при введении военного положения Члены подразделений территориальной обороны, созданных в приграничных регионах, должны иметь право на использование оружия для проведения учебных стрельб или участия в контртеррористических операциях, заявил РБК губернатор.

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