Новые горизонты здравоохранения: в РФ стартовал выпуск отечественного лекарства для борьбы с ожирением Юлия ЧелкановаВ последние годы в России активно реализуется программа импортозамещения, охватывающая различные сферы, включая здравоохранение.
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