В Новосибирской области стали обустраивать «прогулочные города» по нацпроекту

«Города и поселки Новосибирской области становятся более комфортными благодаря благоустройству обычных, часто даже заброшенных транзитных зон, их превращают в современные прогулочные пространства, только в 2023 году обустроено более 20 подобных территорий», – сообщил министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов.