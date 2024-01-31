В Новосибирской области стали обустраивать «прогулочные города» по нацпроекту

«Города и поселки Новосибирской области становятся более комфортными благодаря благоустройству обычных, часто даже заброшенных транзитных зон, их превращают в современные прогулочные пространства, только в 2023 году обустроено более 20 подобных территорий», – сообщил министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов.
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