Как прошла поездка Владимира Путина в Нижний Новгород. Гордиться российской продукцией

Президент России Путин осмотрел выставку победителей конкурса «Знай наших»Владимир Путин выступает на пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде, 28 августа 2026 годаКирилл Казачков/РИА Новости Президент России Владимир Путин осмотрел выставку технологических компаний-участников и победителей конкурса растущих российских брендов «Знай наших» в Нижнем Новгороде, а также выступил на планерном заседании форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени».