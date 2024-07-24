Семейный конфликт вокруг Wildberries. Что о нем известно

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук и ее муж Владислав Бакальчук стали участниками громкого скандала, связанного с их разводом и объединением маркетплейса с крупнейшим оператором наружной рекламы в России, ГК Russ.
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