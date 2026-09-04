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Свердловский минфин признал снижение поступлений от налога на прибыль

Свердловский минфин признал снижение поступлений от налога на прибыль

Правительство Свердловской области подвело итоги исполнения регионального бюджета за первое полугодие.

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