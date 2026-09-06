Россия и Китай будут «спина к спине» бороться с Западом – Хаочжэн Чжу

Россия и Китай должны «спина к спине» противодействовать попыткам Запада нарушить стабильность в регионе.
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