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Воронежские новости

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Вдова военнослужащего из Воронежа судится за положенный участок

Вдова военнослужащего из Воронежа судится за положенный участок

Женщина переехала в Воронеж из Белгородской области в январе 2024 года, а её супруг погиб в июле того же года при выполнении боевых задач.

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