Экс-депутат российского региона получил срок за многомиллионные хищения

Экс-депутата Ставропольского края осудили на 9,5 года по делу о хищении Экс-депутата думы Ставропольского края приговорили к девяти годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима по делу о хищении.
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