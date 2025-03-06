«С уходом Сталина страну некому защитить»: в Госдуме в день смерти вождя посетовали на нехватку «сильной руки»

Сергей С один пейсатель написал,как некто пересказал ему воспоминания третьего лица ,как тот в свою очередь слышал от Бехтерева в отношении Сталина одну единственную фразу - параноик )) и эту брехню давно опровергли множество исследователей и последователей,включая дочь самого Бехтерева,но нет, ещё находятся персонажи,которые упорото,с претензией на наукообразность , тиражируют либеральные сказки журнала Огонёк 1990-го года...

Ингерман Ланская миллионы ветеранов ВОВ 5 марта 1953 года тихо, на кухнях выпили за освобождение земли Русской от упыря, припомнили е му ВСЁ - и коллективизацию с индутризацией и массовые расстрелы 30-х и голод и финскую и сдачу врагу в 41-42-м население, территории, солдат.... и голод 47-го и отнятые боевые и наградные и "самовары" и отмену Дня Победы - ВСЁ припомнили!!!!!