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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«С уходом Сталина страну некому защитить»: в Госдуме в день смерти вождя посетовали на нехватку «сильной руки»

«С уходом Сталина страну некому защитить»: в Госдуме в день смерти вождя посетовали на нехватку «сильной руки»

БлокнотРУ 5 марта в день смерти Иосифа Сталина депутат Государственной Думы Нина Останина посетовала на преждевременный уход вождя и заявила, что «с уходом Сталина страну некому защитить».

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Комментарии
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Сергей С
один пейсатель написал,как некто пересказал ему воспоминания  третьего лица ,как тот в свою очередь  слышал  от Бехтерева в отношении Сталина одну единственную фразу - параноик )) и эту брехню давно опровергли множество исследователей и последователей,включая дочь самого  Бехтерева,но нет, ещё находятся персонажи,которые упорото,с претензией на наукообразность , тиражируют либеральные сказки  журнала Огонёк 1990-го года...
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5 час.
Ингерман Ланская
миллионы ветеранов ВОВ 5 марта 1953 года тихо, на кухнях выпили за освобождение земли Русской от упыря, припомнили е му ВСЁ - и коллективизацию с индутризацией и массовые расстрелы 30-х и голод и финскую и сдачу врагу в 41-42-м население, территории, солдат.... и голод 47-го и отнятые боевые и наградные и &quot;самовары&quot; и отмену Дня Победы - ВСЁ припомнили!!!!!
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3 час.
ЕБ
Евгений Бут
Ингерманец! Ну когда уже ты уже бабскую личину снимешь ? А ты, что с этими миллионами сам выпивал?
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3 час.
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