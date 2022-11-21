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Критика вместо сочувствия: Герду из “Снежной королевы” затравили

Критика вместо сочувствия: Герду из “Снежной королевы” затравили

Актриса явно не ожидала такой реакции. Известность к Елене Прокловой пришла после ее дебютной роли в кинокартине “Снежная королева“, где девочка сыграла Герду.

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