Почему у китайцев не получилось запустить аналог Falcon 9? Space Pioneer провела расследование аварии ракеты Tianlong-3 — новая ракета готовится к пуску

В хвостовом отсеке Tianlong-3 произошел пожар Китайская компания Space Pioneer (Tianbing Technology) завершила расследование аварии тяжелой коммерческой ракеты Tianlong-3 («Тяньлун-3») во время первого полета.
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