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Рамблер

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«Трэш и ужас»: новое фото Лазаревой* повергло подписчиков в шок

«Трэш и ужас»: новое фото Лазаревой* повергло подписчиков в шок

Пользователи соцсетей раскритиковали новую фотографию актрисы, комика Татьяны Лазаревой* (признана иноагентом в РФ), обратили внимание на резкое ухудшение ее внешнего вида.

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