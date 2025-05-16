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Переиграли сами себя: Украина явилась в Турцию топить Россию, но тонет сама

Переиграли сами себя: Украина явилась в Турцию топить Россию, но тонет сама

Главную цель встречи в Стамбуле Зеленский четко озвучил на пресс-конференции в Анкаре, куда демонстративно прибыл накануне: «Мы хотим сильный пакет санкций, о котором говорили — хотим от США, Европы и стран Глобального Юга», если с Россией не будет достигнута договоренность о прекращении огня.

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