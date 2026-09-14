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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава «Динамо»: «С трансферами сейчас очень тяжело. Рассматриваем много игроков за границей, анализируем. Брать «кого-нибудь» не имеет смысла»

Глава совета директоров московского « Динамо » Александр Ивлев рассказал о сложностях работы на трансферном рынке.

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