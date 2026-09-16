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Царьград

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Офицер Матюшин: Есть шанс перемолоть одну из лучших частей ВСУ

Офицер Матюшин: Есть шанс перемолоть одну из лучших частей ВСУ

Обстановка под Лиманом складывается очень тяжёлая. Противник продолжает накаты несколько месяцев, однако совсем недавно задействовал "план Б", с целью срезания северного выступа, нависшего над ВСУ как Дамоклов меч.

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