Да, материалы с подобными заголовками можно увидеть в социальных сетях Казахстана. Как правило, они изготавливаются на целых фабриках ложных фактов и фантастических измышлений, финансируемых на западные гранты.
Россия - окраина Казахии
Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Это ханства на окраине Московского государства!
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15 час.
Evgenija Palette
Из всего прочитанного следует только ОДНО - Эта человеческая клоака НЕ УСПОКОИТСЯ НИКОГДА, пока ни увидит перед своим носом КУЛАК!... Недоумки "с ограниченными умственными возможностями", психопаты, шизоиды и просто аферисты всех мастей не переведутся никогда. И всегда будут востребованы ТАКИМИ ЖЕ АФЕРИСТАМИ, КАК ОНИ САМИ для продвижения ВРАЖДЕБНЫХ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ ИДЕЙ... Значит, остается ТОЛЬКО СИЛА! (чтобы привести всех к какому-то созидательному алтарю). Для их же относительного благополучия. Нужна ТОЛЬКО СИЛА, которая бы НЕ ОСЛАБЕВАЛА НИКОГДА ( чтобы напрочь исключить пресловутый "человеческий фактор"...). И как тут ни вспомнить простое, обыденное, бабкино - ВСЕМ ХОРОШ НЕ БУДЕШЬ...
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9 час.
ВП
Валерий Протасов
Зря идиотам дано то, что у нормальных людей называется разумом.
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8 час.
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