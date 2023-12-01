Россия - окраина Казахии

Evgenija Palette

Из всего прочитанного следует только ОДНО - Эта человеческая клоака НЕ УСПОКОИТСЯ НИКОГДА, пока ни увидит перед своим носом КУЛАК!... Недоумки "с ограниченными умственными возможностями", психопаты, шизоиды и просто аферисты всех мастей не переведутся никогда. И всегда будут востребованы ТАКИМИ ЖЕ АФЕРИСТАМИ, КАК ОНИ САМИ для продвижения ВРАЖДЕБНЫХ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ ИДЕЙ... Значит, остается ТОЛЬКО СИЛА! (чтобы привести всех к какому-то созидательному алтарю). Для их же относительного благополучия. Нужна ТОЛЬКО СИЛА, которая бы НЕ ОСЛАБЕВАЛА НИКОГДА ( чтобы напрочь исключить пресловутый "человеческий фактор"...). И как тут ни вспомнить простое, обыденное, бабкино - ВСЕМ ХОРОШ НЕ БУДЕШЬ...