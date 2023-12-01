БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 284 подписчика

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Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Санду скоро потеряет свои портки,!Куда лезет кошка драная!Санду мечтает док...
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Россия - окраина Казахии

Россия - окраина Казахии

Да, материалы с подобными заголовками можно увидеть в социальных сетях Казахстана. Как правило, они изготавливаются на целых фабриках ложных фактов и фантастических измышлений, финансируемых на западные гранты.

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Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Это ханства на окраине Московского государства!
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15 час.
Evgenija Palette
Из всего прочитанного следует только ОДНО - Эта человеческая клоака НЕ УСПОКОИТСЯ НИКОГДА, пока ни увидит перед своим носом КУЛАК!...  Недоумки &quot;с ограниченными умственными возможностями&quot;, психопаты, шизоиды и просто аферисты всех мастей не переведутся никогда. И всегда будут востребованы ТАКИМИ ЖЕ АФЕРИСТАМИ, КАК ОНИ САМИ для продвижения  ВРАЖДЕБНЫХ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ ИДЕЙ... Значит, остается ТОЛЬКО СИЛА! (чтобы привести всех к какому-то созидательному алтарю). Для их же относительного благополучия.  Нужна ТОЛЬКО СИЛА, которая бы  НЕ ОСЛАБЕВАЛА НИКОГДА ( чтобы напрочь исключить пресловутый &quot;человеческий фактор&quot;...). И как тут ни вспомнить простое, обыденное, бабкино - ВСЕМ ХОРОШ НЕ БУДЕШЬ...
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9 час.
ВП
Валерий Протасов
Зря идиотам дано то, что  у нормальных людей  называется разумом.
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8 час.

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