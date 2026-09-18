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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джеймс Воулз: «Обновлений «Уильямса» не хватит даже для минимальных целей, год будет тяжелым до самого конца»

Руководитель « Уильямса » Джеймс Воулз сообщил, что трудности команды продлятся весь сезон. «Это был тяжелый год, и он будет тяжелым до самого конца.

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