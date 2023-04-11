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Сергей Цивилев прокомментировал нехватку врачей в больницах Кузбассе

Сергей Цивилев прокомментировал нехватку врачей в больницах Кузбассе

Жители региона жалуются на то, что в больницах и поликлиниках региона не хватает врачей.Во время пресс-конференции, которая прошла 11 апреля, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев ответил на вопрос, почему в больницах Кузбасса не хватает врачей.

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