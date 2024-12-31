Источники: ВС РФ пульнули «Искандером» по секретному бункеру у Киева – глава ГУР Украины Буданов серьезно ранен

16,5 тыс прочтений Сегодня Оглавление Что сейчас с Будановым? Какие последние новости известны о Буданове? Глава Главного управления разведки Украины (ГУР) Украины Кирилл Буданов получил серьезное ранение в ходе удара ВС РФ, пишут источники в Telegram.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии