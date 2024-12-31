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Свежие комментарии

  • Eduard
    "Усатый нянь" не заткнулся ещё?Алиев должен быть...
  • Eduard
    Может всё же сдох? Я не думаю,что много рыдающих найдется,если только во Львове,но там людишизанутые!Источники: ВС РФ ...
  • Yvan
    Обнаглел носатый до крайности. Пора на место ставить.Алиев должен быть...

Источники: ВС РФ пульнули «Искандером» по секретному бункеру у Киева – глава ГУР Украины Буданов серьезно ранен

Источники: ВС РФ пульнули «Искандером» по секретному бункеру у Киева – глава ГУР Украины Буданов серьезно ранен

16,5 тыс прочтений Сегодня Оглавление Что сейчас с Будановым? Какие последние новости известны о Буданове? Глава Главного управления разведки Украины (ГУР) Украины Кирилл Буданов получил серьезное ранение в ходе удара ВС РФ, пишут источники в Telegram.

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Комментарии
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n
nyha
А когда наркоше -жиду прийдёт...ПИПЕЦ???
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18 час.
Владимир Самборский
Военная промышленность Украины набирает обороты (данные от Олега Царева). Объектов много и всех не уничтожить! Это можно сделать, полностью лишив У. электроэнергии. Все сразу остановится! А она идет от блоков АЭС. Их бомбить нельзя, но можно перевести их на режим без генерации, как на ЗАЭС. Вырубить элетровыходы с блоков в сети - и все!
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18 час.
Eduard
Может всё же сдох? Я не думаю,что много рыдающих найдется,если только во Львове,но там людишизанутые!
Ответить
11 час.

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