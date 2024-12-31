Источники: ВС РФ пульнули «Искандером» по секретному бункеру у Киева – глава ГУР Украины Буданов серьезно ранен

Владимир Самборский

Военная промышленность Украины набирает обороты (данные от Олега Царева). Объектов много и всех не уничтожить! Это можно сделать, полностью лишив У. электроэнергии. Все сразу остановится! А она идет от блоков АЭС. Их бомбить нельзя, но можно перевести их на режим без генерации, как на ЗАЭС. Вырубить элетровыходы с блоков в сети - и все!