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Музей Победы представил выставочный проект "Семейные реликвии"

Музей Победы представил выставочный проект "Семейные реликвии"

В Москве открылись две выставки, рассказывающие о семейных реликвиях и важности сохранения истории. Одна из них - "Семейные реликвии" в Музее Победы, на которой представлены раритеты, переданные музею потомками ветеранов Великой Отечественной войны.

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