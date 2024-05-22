Музей Победы представил выставочный проект "Семейные реликвии"

В Москве открылись две выставки, рассказывающие о семейных реликвиях и важности сохранения истории. Одна из них - "Семейные реликвии" в Музее Победы, на которой представлены раритеты, переданные музею потомками ветеранов Великой Отечественной войны.
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