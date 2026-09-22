Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Дедовщина в армии: почему её не было при Сталине

Об армейской дедовщине принято говорить как о чём-то вечном — мол, где казарма, там и «деды». Но это неправда.

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