Наш потерянный мир

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Шестнадцать реактивных снарядов: кадры боевой работы РСЗО «Ураган» в ходе спецоперации

Шестнадцать реактивных снарядов: кадры боевой работы РСЗО «Ураган» в ходе спецоперации

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» Центрального военного округа (ЦВО), которые выполняют задачи в зоне проведения специальной военной операции.

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