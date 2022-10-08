Шестнадцать реактивных снарядов: кадры боевой работы РСЗО «Ураган» в ходе спецоперации

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» Центрального военного округа (ЦВО), которые выполняют задачи в зоне проведения специальной военной операции.
Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» Центрального военного округа (ЦВО), которые выполняют задачи в зоне проведения специальной военной операции.
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