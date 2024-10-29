Кольцо бывшего генсека «Хезболлы» выставят на аукцион 

Одно из колец бывшего генсека ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы, ликвидированного силами ЦАХАЛ, будет выставлено на публичный аукцион со стартовой ценой 100 тысяч долларов, сообщают иранские СМИ.
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