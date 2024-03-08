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Газета.ру

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Тренеры "Ростова" Карпин и Онопко воспроизвели фото из 90-х перед матчем РПЛ

Тренеры "Ростова" Карпин и Онопко воспроизвели фото из 90-х перед матчем РПЛ

Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин и его помощник Виктор Онопко воспроизвели знаменитую фотографию из 90-х в ролике, посвященном предстоящей игре в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром".

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