Тренеры "Ростова" Карпин и Онопко воспроизвели фото из 90-х перед матчем РПЛ

Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин и его помощник Виктор Онопко воспроизвели знаменитую фотографию из 90-х в ролике, посвященном предстоящей игре в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром".
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