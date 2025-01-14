А что опять с маршрутом 141А? Внезапно зима в середине января началась? 😡 Когда прекратится поток жалоб на этот маршрут?.
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А что опять с маршрутом 141А? Внезапно зима в середине января началась? 😡 Когда прекратится поток жалоб на этот маршрут?.