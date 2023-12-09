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Вертолеты Ка-52 уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Купянском

Вертолеты Ка-52 уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Купянском

Министерство обороны Российской Федерации поделилось информацией о том, что на Купянском направлении вертолеты Ка-52 «Западной» группировки войск успешно уничтожили замаскированные позиции Вооруженных сил Украины.

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