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В России раскрыли влияние атаки беспилотников ВСУ на переговоры в Стамбуле

В России раскрыли влияние атаки беспилотников ВСУ на переговоры в Стамбуле

Атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские аэродромы может негативно отразиться на переговорах в Стамбуле 2 июня, заявил в разговоре с «Лентой.

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