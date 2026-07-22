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Царьград

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Делягин предложил запретить соцсети для детей младше 14 лет

Делягин предложил запретить соцсети для детей младше 14 лет

Депутат Михаил Делягин предложил ограничить доступ детей младше 14 лет к соцсетям в России. Он считает, что французский возрастной лимит в 15 лет не подходит.

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