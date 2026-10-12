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Барнаулец рассказал, сколько потратил на автопутешествие до Дубая

Барнаулец рассказал, сколько потратил на автопутешествие до Дубая

Барнаулец Михаил Емельяненко, который преодолел путь до Дубая на ВАЗ-2104, поделился впечатлениями. Он рассказал в интервью "Вести Алтай", что ни о чем не жалеет.

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