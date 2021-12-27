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Электромобили и гибриды заняли 26 % автомобильного рынка Евросоюза — лидирует Tesla Model 3

Электромобили и гибриды заняли 26 % автомобильного рынка Евросоюза — лидирует Tesla Model 3

Рынок легковых автомобилей в ЕС переживает не лучшие времена из-за дефицита полупроводников. Тем не менее продажи электромобилей всех вариантов, включая модели с водородными ячейками и гибриды с возможностью внешней зарядки, продолжают расти.

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