Рынок легковых автомобилей в ЕС переживает не лучшие времена из-за дефицита полупроводников. Тем не менее продажи электромобилей всех вариантов, включая модели с водородными ячейками и гибриды с возможностью внешней зарядки, продолжают расти.
Рынок легковых автомобилей в ЕС переживает не лучшие времена из-за дефицита полупроводников. Тем не менее продажи электромобилей всех вариантов, включая модели с водородными ячейками и гибриды с возможностью внешней зарядки, продолжают расти.
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