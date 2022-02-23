Роспотребнадзор заявил об отсутствии в России штамма «Дельтакрон»

В России случаев заражения дельтакрон-штаммом коронавируса на сегодняшний день не обнаружено. Об этом сообщила руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина, передает РИА Новости.