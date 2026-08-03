Макрон выступил против продажи прав на ЧМ в разговоре с Инфантино

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался против предложения о продаже доли в коммерческих правах на чемпионат мира частным инвесторам.
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