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Макрон выступил против продажи прав на ЧМ в разговоре с Инфантино

Макрон выступил против продажи прав на ЧМ в разговоре с Инфантино

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался против предложения о продаже доли в коммерческих правах на чемпионат мира частным инвесторам.

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