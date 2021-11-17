Фото Пьянича с кальяном и алкоголем появились перед игрой Боснии в отборе ЧМ-2022. Его отстранили, но окружение игрока утверждает, что снимкам несколько лет

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич, сейчас выступающий за «Бешикташ» на правах аренды, стал участником скандала.

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