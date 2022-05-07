РЕН ТВ

194 873 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • holms sherlok
    что? опять зеле денежка, украине голодомор, но корми гейропу!!!!!Байдена призвали ...
  • holms sherlok
    что? к бендере не хотите? в космос билетов нет как и ракеты, движки же с России получают...Украинские национ...
  • holms sherlok
    дело в суд и вперед, на посадку со штрафом и причине убытка и здоровьяЖена дипломата от...

Для жителей Донбасса сократят срок участия в программе переселения

Для жителей Донбасса сократят срок участия в программе переселения

АГН Москва/Сергей Ведяшкин Российское Министерство внутренних дел предложило уменьшить с 60 календарных до 15 рабочих дней срок признания жителей Донбасса участниками госпрограммы переселения в Россию соотечественников, проживающих за границей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх