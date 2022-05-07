Для жителей Донбасса сократят срок участия в программе переселения

АГН Москва/Сергей Ведяшкин Российское Министерство внутренних дел предложило уменьшить с 60 календарных до 15 рабочих дней срок признания жителей Донбасса участниками госпрограммы переселения в Россию соотечественников, проживающих за границей.
АГН Москва/Сергей Ведяшкин Российское Министерство внутренних дел предложило уменьшить с 60 календарных до 15 рабочих дней срок признания жителей Донбасса участниками госпрограммы переселения в Россию соотечественников, проживающих за границей.
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