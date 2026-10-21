Делегация МЧС Узбекистана во главе с министром Азизбеком Икрамовым ознакомилась с работой Университета гражданской защиты и отряда «ЗУБР», а также обсудила совместную разработку защитной экипировки и краткосрочное обучение узбекских специалистов в Беларуси.