Сотрудники полиции задержали подозреваемых в стрельбе на Западе столицы

В результате комплекса оперативных мероприятий сотрудники ГУУР МВД России, УУР ГУ МВД России по г. Москве и ОУР УВД по ЗАО на территории Московской области задержали подозреваемых в стрельбе и похищении человека на Кастанаевской улице.