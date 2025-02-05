Сотрудники полиции задержали подозреваемых в стрельбе на Западе столицы

В результате комплекса оперативных мероприятий сотрудники ГУУР МВД России, УУР ГУ МВД России по г. Москве и ОУР УВД по ЗАО на территории Московской области задержали подозреваемых в стрельбе и похищении человека на Кастанаевской улице.
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