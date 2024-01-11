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Росптицесоюз: справедливая цена за яйца составит 125 рублей за десяток

Росптицесоюз: справедливая цена за яйца составит 125 рублей за десяток

В профильном ведомстве не уверены, что отмена пошлины на импорт яиц приведет к снижению цен на них.Глава российского птицеводческого союза Галина Бобылева заявила, что справедливой и адекватной ценой яиц в 2024 году является 110-125 рублей за десяток.

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