Росптицесоюз: справедливая цена за яйца составит 125 рублей за десяток

В профильном ведомстве не уверены, что отмена пошлины на импорт яиц приведет к снижению цен на них.Глава российского птицеводческого союза Галина Бобылева заявила, что справедливой и адекватной ценой яиц в 2024 году является 110-125 рублей за десяток.