Названы новые детали в деле Тимура Иванова: апартаменты у Кремля

Фигуранту дела экс-замминистра обороны Тимура Иванова Сергею Бородину принадлежат апартаменты площадью 233,7 квадратных метра в историческом особняке возле Кремля, говорится в судебных документах, попавших в распоряжение РИА Новости .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии