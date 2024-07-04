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«Солдат бросают на пулемёты, ВСУ массово сдаются»: ВС РФ прорвали оборону «Цитадели» в Красногоровке и устроили врагу ад: Бои на Украине, к утру 4 июля 2024 г., свежие новости СВО России на Украине

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