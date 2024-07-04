«Солдат бросают на пулемёты, ВСУ массово сдаются»: ВС РФ прорвали оборону «Цитадели» в Красногоровке и устроили врагу ад: Бои на Украине, к утру 4 июля 2024 г., свежие новости СВО России на Украине

Бои на Украине, последние новости к утру 04.07.24 г., Актуальные сводки боевых действий, СВО последние новости, по данным российских СМИ и военных корреспондентов к утру 4 июля 2024 года.
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