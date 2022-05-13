Ведущие детские врачи Подмосковья провели мастер-классы для коллег в Мурманске

Подмосковные детские врачи провели мастер-класс для коллег в Мурманской области. Своим опытом поделились ведущие медики Научно-исследовательского клинического института детства, а также главные внештатные специалисты Минздрава Московской области.
Подмосковные детские врачи провели мастер-класс для коллег в Мурманской области. Своим опытом поделились ведущие медики Научно-исследовательского клинического института детства, а также главные внештатные специалисты Минздрава Московской области.
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