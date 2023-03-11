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Усман Нурмагомедов победил Хендерсона в первом раунде на Bellator 292 и защитил пояс

На Bellator 292 прошел бой между Усманом Нурмагомедовым и Бенсоном Хендерсоном. Нурмагомедов победил в первом раунде сабмишеном.

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