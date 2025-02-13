Starhit.ru — са...
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Starhit.ru — сайт о жизни звезд и не только!

1 256 подписчиков

Внучка Олега Стриженова не может прийти в себя: «Пережила тяжелый день: похороны дедушки, сын в реанимации»

Внучка Олега Стриженова не может прийти в себя: «Пережила тяжелый день: похороны дедушки, сын в реанимации»

В среду, 12 января, близкие и коллеги провели Олега Стриженова в последний путь. На похоронах присутствовала внучка звезды кино, для которой этот день стал кошмаром.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх