Работать с автоматическими гранатометами обучают мобилизованных приморцев

В Приморском крае на полигоне "Сергеевский" общевойсковой армии Восточного военного округа проходит подготовка мобилизованных военнослужащих ВВО в составе расчетов автоматических гранатометов АГС-17 "Пламя", сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе Восточного военного округа.
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