Песков ответил, правда ли Путин опоздал на саммит к Меркель из-за пива

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал отрывок из мемуаров экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, в котором она рассказала, что президент России Владимир Путин опоздал на 33-й саммит «Большой восьмерки» из-за пива.
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