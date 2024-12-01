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Песков ответил, правда ли Путин опоздал на саммит к Меркель из-за пива

Песков ответил, правда ли Путин опоздал на саммит к Меркель из-за пива

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал отрывок из мемуаров экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, в котором она рассказала, что президент России Владимир Путин опоздал на 33-й саммит «Большой восьмерки» из-за пива.

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