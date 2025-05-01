Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Террористу "Норд-Оста" дали шанс отыграться. На свободу тайком выпустили Алихана Межиева

Террористу "Норд-Оста" дали шанс отыграться. На свободу тайком выпустили Алихана Межиева

Царьград Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Globallookpress Вчера стало известно об освобождении из колонии террориста Алихана Межиева.

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Комментарии
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vagas Karlito
Ну вот прецедент того,-что даже при такой гнусной  судьбе террориста есть еще шанс пожить! И кому это нужно? Что бы другие  надежду не теряли?))
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1 час.
М
ММ
&quot;Исправился ли Межиев, отбывая срок в &quot;зелёной&quot; зоне? &quot;- ЗЕЛЁНАЯ ЗОНА! Санаторий для исламских террористов. Тут претензии к ФСИН, допустившей существование таких зон.
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15 мин.
С
Странник
выпустили мразь, ждите теперь отвертку дополнительно, дебильное государство, такое ощущение. что медведев до сих пор у власти..... 🤦
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11 мин.
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