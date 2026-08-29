Ситуацию на топливном рынке Волгоградской области прокомментировали в Облпромторг и ТЭК ⛽️⛽️⛽️ В настоящее время на территории Волгоградской области топливными компаниями проводится необходимая работа по изменению логистики поставок бензина, обусловленная общей ситуацией с топливообеспечением в стране.