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Ситуацию на топливном рынке Волгоградской области прокомментировали в

Ситуацию на топливном рынке Волгоградской области прокомментировали в Облпромторг и ТЭК ⛽️⛽️⛽️ В настоящее время на территории Волгоградской области топливными компаниями проводится необходимая работа по изменению логистики поставок бензина, обусловленная общей ситуацией с топливообеспечением в стране.

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