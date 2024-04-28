СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 135 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Врам Тавризов
    Цена молчания властей всех уровней растёт пока ещё по дням...Очередное громкое...
  • Людмила Свириденко
    А наш Президент знает, что в его стране ситуация накалена до предела? Или ему всё пофиг, кроме инаугурации?Очередное громкое...
  • widgmailru гуськов
    не восстановиТСЯ... учись уже по русски писать...Очередное громкое...

Раздача паспортов и украинская "верность"

После того, как Арестович сообщил, что не менее миллиона, из 10 миллионов украинцев в Европе, возьмут российские паспорта, если Путин им даст, российский сегмент интернета охватила дискуссия: стоит нужен ли нам миллион вчерашних предателей и можно ли отделить зёрна от плевел – выдать паспорта хорошим украинцам и не выдать плохим.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина Дудкевич
А почему до сих пор не наказаны представители  &quot; госдуры&quot; , имеющие двойное гражданство? Кто они- русские( россияне) или тоже  предатели, не имеющие Родины?При этом пишут разные законы для России( для простых людей)И дети их живут за границей,Родину не защищают.
Ответить
3 час.
Борис Воробьев
В отношении деления жителей Украины на украинцев и хохлов все намного проще, но и в чем-то сложнее. &quot;Украинец &quot;- это определение человека по национальному признаку, а &quot;хохол&quot; - это кличка, как &quot;москаль&quot;. По вопросу, что делать с этими украинцами-хохлами дальше. думаю лучшим решением будет переселение большинства их них на освобожденные территории, независимо от того, есть у них наше гражданство , или нет. В противном случае, они, в силу своих национальных качеств, так и будут стараться предпринимать негативные действия против нашей страны. А на освобожденной Украине следует построить наши военные базы,  местные и государственные управленческие организации создать с преобладающим большинством россиян и контролем наших военных структур И так следует продолжить не менее 25-30 лет, а возможно и дольше, пока не наступить процесс очищения от &quot;украинской идеи расового превосходства&quot;! Сделать все так, как мы делали в ГДР после Победы, правда за некоторым исключением.
Ответить
3 час.
ВН
Валерий Николаевич
Бредятина. САМ подписал указ об упрощенной выдаче паспортов украинцам, так что не надо рыпаться
Ответить
50 мин.

Картина дня

наверх