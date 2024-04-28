Раздача паспортов и украинская "верность"

Борис Воробьев

В отношении деления жителей Украины на украинцев и хохлов все намного проще, но и в чем-то сложнее. "Украинец "- это определение человека по национальному признаку, а "хохол" - это кличка, как "москаль". По вопросу, что делать с этими украинцами-хохлами дальше. думаю лучшим решением будет переселение большинства их них на освобожденные территории, независимо от того, есть у них наше гражданство , или нет. В противном случае, они, в силу своих национальных качеств, так и будут стараться предпринимать негативные действия против нашей страны. А на освобожденной Украине следует построить наши военные базы, местные и государственные управленческие организации создать с преобладающим большинством россиян и контролем наших военных структур И так следует продолжить не менее 25-30 лет, а возможно и дольше, пока не наступить процесс очищения от "украинской идеи расового превосходства"! Сделать все так, как мы делали в ГДР после Победы, правда за некоторым исключением.