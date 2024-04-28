После того, как Арестович сообщил, что не менее миллиона, из 10 миллионов украинцев в Европе, возьмут российские паспорта, если Путин им даст, российский сегмент интернета охватила дискуссия: стоит нужен ли нам миллион вчерашних предателей и можно ли отделить зёрна от плевел – выдать паспорта хорошим украинцам и не выдать плохим.
Раздача паспортов и украинская "верность"
Комментарии
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Галина Дудкевич
А почему до сих пор не наказаны представители " госдуры" , имеющие двойное гражданство? Кто они- русские( россияне) или тоже предатели, не имеющие Родины?При этом пишут разные законы для России( для простых людей)И дети их живут за границей,Родину не защищают.
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3 час.
Борис Воробьев
В отношении деления жителей Украины на украинцев и хохлов все намного проще, но и в чем-то сложнее. "Украинец "- это определение человека по национальному признаку, а "хохол" - это кличка, как "москаль". По вопросу, что делать с этими украинцами-хохлами дальше. думаю лучшим решением будет переселение большинства их них на освобожденные территории, независимо от того, есть у них наше гражданство , или нет. В противном случае, они, в силу своих национальных качеств, так и будут стараться предпринимать негативные действия против нашей страны. А на освобожденной Украине следует построить наши военные базы, местные и государственные управленческие организации создать с преобладающим большинством россиян и контролем наших военных структур И так следует продолжить не менее 25-30 лет, а возможно и дольше, пока не наступить процесс очищения от "украинской идеи расового превосходства"! Сделать все так, как мы делали в ГДР после Победы, правда за некоторым исключением.
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3 час.
ВН
Валерий Николаевич
Бредятина. САМ подписал указ об упрощенной выдаче паспортов украинцам, так что не надо рыпаться
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50 мин.
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