Как пайщики — участники СВО относятся к событиям вокруг «Бест Вей»

В отношении потребительского кооператива «Бест Вэй» возбуждено уголовное дело, в котором фигурирует преимущественно иностранная инвестиционная компания «Гермес», которое сейчас находится на рассмотрении Приморского районного суда Санкт-Петербурга.
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